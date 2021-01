Covid, Musumeci “in Sicilia non escludo lockdown come a primavera”

Covid, Musumeci “in Sicilia non escludo lockdown come a primavera”

"Siamo preoccupati, se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d'intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera". Lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla luce dei recenti dati sui contagi di Covid in Sicilia. agd/vbo/r