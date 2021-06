MILANO (ITALPRESS) – “Confermo che tutti i positivi vengono sequenziali per tenere sotto controllo le varianti”. Lo dice la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, oggi a Palazzo Pirelli, nel corso di un approfondimento sulla campagna vaccinale. “Abbiamo a giugno come variante prevalente la variante alfa, quella inglese, al 64% e l’indiana divisa in due la variante delta al 3,2 per cento e la K alla 0,8, la brasiliana all’1 e la sudafricana al 2 per cento – spiega Moratti -. Questo è il quadro che presenta numeri più alti rispetto a settimana scorsa perchè li abbiamo sequenziati tutti e questo innalza i numeri rispetto alle varianti”.

(ITALPRESS).