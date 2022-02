MILANO (ITALPRESS) – “Gli ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) hanno sempre potuto accedere ai tamponi molecolari, ove ciò fosse necessario e in accordo con Ats”. E’ quanto affermato oggi in aula a Palazzo Pirelli dalla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in merito a una interrogazione del consigliere di +Europa, Michele Usuelli. Rassicurando sul fatto che la Lombardia vigila sul possibile contagio da Covid nelle Rsa, dove vivono gli anziani, soggetti fragili e più esposti agli effetti gravi dell’infezione, Moratti ha aggiunto: “Tra il primo ottobre e il 14 novembre 2021 sono stati effettuati 21.557 tamponi molecolari (con una media giornaliera di 479), tra il 15 novembre e il 31 dicembre 35.482 (con una media giornaliera di 755) e tra il primo e il 27 gennaio 2022 29.891 (con una media giornaliera di 1.007), a significare un trend in continua crescita”.

“In ogni caso, alle Rsa vengono forniti anche tamponi antigenici per le attività di screening, al fine di rendere celere le diagnosi in caso di sintomi- ha concluso Moratti-. Le Ats sono chiamate a vigilare sulle Rsa affinchè venga garantito un accesso appropriato”.

(ITALPRESS).

