LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Per il terzo giorno consecutivo, le autorità sanitarie maltesi hanno continuato a registrare un aumento dei casi di COVID-19. Si tratta del primo aumento in due mesi dallo scorso gennaio, mentre il governo maltese ha continuato ad allentare le restrizioni nei luoghi pubblici.

Nel bollettino medico di oggi, le autorità sanitarie hanno annunciato 304 nuovi casi e 115 guariti, portando il totale dei casi positivi a 1.861.

La sovrintendente della sanità pubblica Charmaine Gauci ha affermato che l’aumento dei casi positivi mostra che “la pandemia è ancora con noi” e ha fatto appello per la responsabilità in particolare durante gli eventi politici di massa mentre Malta si sta dirigendo alle elezioni generali il 26 marzo.

Intanto il Covid-19 ha causato la morte di una donna di 84 anni, portando a 619 il numero totale di decessi dall’inizio della pandemia. 50 pazienti stanno ricevendo cura in ospedale per il Covid-19, con un paziente in terapia intensiva cura.

Nel frattempo, il governo ha annunciato che l’uso della mascherina non è più obbligatorio negli spazi pubblici all’aperto. Tuttavia l’uso della mascherina è rimasto obbligatorio per gli spazi interni come uffici e negozi, e per gli eventi di massa.

Malta prevede di rimuovere quasi tutte le misure preventive contro la pandemia entro l’inizio dell’estate.

(ITALPRESS).

