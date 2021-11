Covid, Lepore “A Bologna ancora tanti si sentono ‘intoccabili'”

"Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo sapere che i contagi stanno aumentando. E’ la realtà”. Lo dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, parlando dell’aumento dei contagi, a margine di un'iniziativa nel capoluogo emiliano. “In tanti per strada e anche nei luoghi al chiuso e non rispettano i distanziamenti, non indossano la mascherina e credono di essere intoccabili". cin/mgg/gtr