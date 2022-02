ROMA (ITALPRESS) – Le Marche passano in zona arancione. “Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio dell’Iss, Ministero della Salute e Regioni, ho firmato l’ordinanza che sancisce il passaggio delle Marche in area arancione”, afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

(ITALPRESS).

