VENEZIA (ITALPRESS) – Sono 3.074 i nuovi positivi ufficializzati nelle ultime 24 ore, per un totale di 38.371 persone attualmente in isolamento; dato, quest’ultimo, in forte discesa. 6 le vittime del Coronavirus, secondo il bollettino della Regione che porta il conto, da inizio pandemia, a 15.390. In calo anche i dati relativi ai ricoveri: i pazienti Covid in area medica sono 595 (-18), quelli in terapia intensiva 32 (-1).

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –