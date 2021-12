VENEZIA (ITALPRESS) – Il governatore del Veneto Luca Zaia gioca d’anticipo: dalla mezzanotte di oggi una specifica ordinanza anticiperà di fatto le misure previste per la zona gialla. Quindi da domani mattina in tutto il Veneto ci sarà l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto.

Del resto i dati veneti parlano chiaro: 5577 positivi nelle ultime 24 ore su 108mila tamponi con un tasso di incidenza 5,15. Positivi di oggi 57.038, ricoverati 1254 (+24): 1090 in area non critica (+19), 164 in terapia intensiva (+5), 12.135 decessi (+10) 51 dimessi oggi. “Siamo in una fase in cui la circolazione del virus è importante. L’incidenza è alta anche grazie all’alto numero di tamponi che facciamo” spiega Zaia, “Abbiamo già sforato la zona bianca col 13% di occupazione delle terapie intensive e l’occupazione della zona non critica è arrivata al 15%”. Lo scatto di colore pare quindi scontato.

Oltre agli obblighi, l’ordinanza introduce anche principi e raccomandazioni atte a sensibilizzare il buon senso della popolazione: “Se una persona ha sintomi sospetti, deve mettersi in autoisolamento e comunicare con il medico di base, fare un tampone e verificare la situazione”. Inserito anche un passaggio relativo all’appello per l’adesione alla campagna vaccinale e la raccomandazione di evitare qualsiasi tipo di assembramento, sia all’aperto che al chiuso.

L’ordinanza avrà validità fino al 16 gennaio 2021.

