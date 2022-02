VENEZIA (ITALPRESS) – Sono 4.491 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento della pandemia. Nella stessa giornata si registrano 19 decessi. Crollano i dati sugli attuali positivi, che sono 106.166, 6.629 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i ricoveri in area medica, che sono 1.426 (-32), e scende a 131 (-4) il dato sulle terapie intensive.

(ITALPRESS).

