VENEZIA (ITALPRESS) – Scende il numero dei positivi registrati in Veneto. Sono 2848 quelli evidenziati dal bollettino della Regione Veneto che conta 15365 persone attualmente in isolamento. Oggi 24 vittime, per un totale da inizio pandemia di 15365. Sul fronte dei ricoveri la situazione è stabile, con 862 pazienti Covid nei normali reparti e 31 in terapia intensiva.

