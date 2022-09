CAGLIARI (ITALPRESS) – In Sardegna si registrano oggi 381 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 335 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, tra molecolari e antigenici, 2715 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 ( -7 ). 4095 sono i casi di isolamento domiciliare (-111). Si registrano due decessi: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano.

