ROMA (ITALPRESS) – Incremento dei nuovi casi Covid in Lombardia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i contagiati registrati nelle ultime 24 ore sono 777, in salita rispetto ai 678 di ieri ma con un numero di tamponi effettuati superiore: 39.400 e che produce un tasso di positività leggermente in crescita all’1,97%. Quasi stabili i decessi, 4 (+1). I guariti sono 138, gli attualmente positivi registrano un aumento di 635 con un numero totale di 10.862. Leggera flessione dei ricoveri nei reparti ordinari dove ad oggi ci sono 206 posti occupati (-5), ancora più leggero il calo nelle terapie intensive, 25 (-1) con 1 ingresso. Infine 10.631 persone si trovano in isolamento domiciliare.

(ITALPRESS).