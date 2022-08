MILANO (ITALPRESS) – Sono 2.799 i nuovi casi di Covid in

Lombardia, dove sono stati effettuati 21.665 tamponi. Ventiquattro i decessi che portano il dato complessivo a 42.060. E’ quanto emerge dal bollettino di oggi. Non ci sono nuovi ricoveri in terapia intensuva che restano 21. Il totale dei ricoverati è di 799.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).