MILANO (ITALPRESS) – Sono 13.130 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, a fronte di 65.184 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 20,1%. Sale quindi il tasso di positività che ieri si attestava al 17,8%, quando i contagiati lombardi erano 2.331 (su 13.057 tamponi). Aumentano anche i ricoveri che crescono di 51 in area medica (totale posti letto occupati a livello regionale: 1.577) e di 7 in terapia intensiva (totale posti letto occupati: 55). A crescere nettamente sono anche i decessi per coronavirus che oggi sono 70 (ieri 13), portando a 41.403 il totale complessivo da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal Ministero della Salute.La maggiore incidenza del virus si rileva nella Città Metropolitana di Milano, dove i positivi odierni sono 3.778, di cui 1.327 a Milano città.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it