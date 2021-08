BOLOGNA (ITALPRESS) – in Emilia-Romagna 685 nuovi positivi su 33.245 tamponi eseguiti (2,1%). Aumentano i guariti (+131). Vaccini: 5 milioni e 288mila dosi somministrate. Il 97% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 33,2 anni. In aumento i ricoveri nei reparti Covid (+17), invariati nelle terapie intensive. Due decessi.

