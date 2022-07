BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono 6.910 i nuovi casi registrati nell’ultimo bollettino in Emilia Romagna su un totale di 23.665 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.000 molecolari e 13.665 test antigenici rapidi. Oltre 9.500 guariti. Crescono i ricoveri nei reparti Covid (+15), in calo nelle terapie intensive (-3). Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.632.663 casi di positività.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,2%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.598.988 dosi; sul totale sono 3.794.455 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.927.500. Si registrano 6 nuovi decessi: 1 in provincia di Piacenza (una donna di 80 anni), 1 in provincia di Modena (un uomo di 66 anni) 4 in provincia di Bologna (due donne di 88 e 101 anni e due uomini di 71 e 91 anni) In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.177.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).