BOLOGNA (ITALPRESS) – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.554.149 casi di positività, 2.961 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.793 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.684 molecolari e 4.109 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (-2 rispetto a ieri, -6,5%), l’età media è di 67,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 907 (+45 rispetto a ieri, +5,2%), età media 74 anni. Si registrano 12 decessi: 1 in provincia di Parma (un uomo di 80 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 96 anni); 1 in provincia di Modena (una donna di 76 anni); 3 in provincia di Bologna (tre uomini rispettivamente di 57, 59 e 74 anni); 1 in provincia di Ferrara (una donna di 84 anni); 3 in provincia di Ravenna (due donne di 56 e 97 anni e un uomo di 85 anni); 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 72 anni del Forlivese); 1 in provincia di Rimini (una donna di 91 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.081.

