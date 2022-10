BOLOGNA (ITALPRESS) – I positivi al Coronavirus, in Emilia-Romagna sono 2.758 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.968 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 1.944 molecolari e 6.024 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 34,6%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 22 (invariate rispetto a ieri), l’età media è di 66,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 685 (+22 rispetto a ieri, +3,3%), età media 74,7 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 50,7 anni. Si registra purtroppo un decesso. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.037.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it