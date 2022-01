ROMA (ITALPRESS) – “I ristori ci saranno, ma limitati ai settori chiusi dai provvedimenti del governo: sale da ballo, discoteche, ma anche sport e cinema e più in generale il settore dello spettacolo che ha avuto una riduzione significativa di entrate”. Lo dice la sottosegretaria all’Economia Alessandra Sartore, in un’intervista al Messaggero. “Saranno riprodotte esattamente le procedure e le modalità già ormai oleate. Dobbiamo intervenire – afferma- per i primi tre mesi dell’anno. Gli aiuti saranno a fondo perduto e a forfait, erogati direttamente dagli organismi competenti”. Anche per il turismo “ci saranno misure di sostegno. Già con l’ultima manovra è stato stanziato un fondo di 150 milioni da destinare soprattutto alle strutture turistiche” afferma.

