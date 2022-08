PESCARA (ITALPRESS) – Sono 1.308 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 527.007.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 70 e 89 anni) e sale a 3.592. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 498.224 dimessi/guariti (+1.626 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.191 (-323 rispetto a ieri). Di questi, 217 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.467 tamponi molecolari (244.0889 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6.003 test antigenici (420.1643).

