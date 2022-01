LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Commissione Europea ha chiesto al governo maltese di chiarire le nuove regole di viaggio che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 17 gennaio.

Le autorità sanitarie maltesi hanno deciso che il certificato anti COVID-19 sarà considerato scaduto una volta trascorsi tre mesi dalla seconda dose o nove mesi dalla dose di richiamo. Ma la Commissione Europea ha dichiarato che con questa decisione Malta sta violando le regole di viaggio europee entrate in vigore il 21 dicembre e che affermano che “gli Stati membri devono accettare qualsiasi certificato di vaccinazione che sia stato rilasciato a meno di nove mesi dalla somministrazione dell’ultima dose della vaccinazione primaria”.

Nel frattempo, l’aeroporto internazionale di Malta ha criticato la decisione delle autorità sanitarie maltesi e le ha esortate a interrompere i nuovi piani: “Dato che Malta è l’unico Stato membro dell’UE che ha abbreviato il periodo di validità dei certificati di vaccinazione COVID-19, la Sovrintendente della sanità pubblica ha imposto un ostacolo non necessario per i residenti maltesi a viaggiare, oltre a minare la fiducia dei consumatori per l’industria del turismo durante questo periodo invernale già molto impegnativo”. L’aeroporto internazionale di Malta ha aggiunto che le restrizioni vanno contro lo spirito dell’Unione europea di facilitare la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’UE.

Nel frattempo, per il quinto giorno consecutivo, le autorità sanitarie locali hanno registrato un minor numero di casi positivi di COVID-19. Ma, tre pazienti – 2 uomini di 77 e 81 anni e una donna di 81 anni – hanno perso la vita mentre erano all’ospedale Mater Dei per trattamento anti-covid. Finora, la pandemia ha causato 492 vittime. 126 pazienti sono ancora in ospedale, di cui nove in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 432 nuovi coronavirus mentre 868 pazienti sono guariti dal virus. Il numero dei casi attivi è di 13.614.

(ITALPRESS).