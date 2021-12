FIRENZE (ITALPRESS) – “La situazione della Toscana, grazie alla campagna di vaccinazione che ci rende i primi per estensione della vaccinazione, con più dell’84% della popolazione, più del 92% dei vaccinandi, più del 98% della terza dose agli over 80, è evidente che ci permette di contenere i contagi rispetto ad altre regioni ma non voglio fare classifiche fra regioni. Il nostro livello di ospedalizzazioni è oggi al 7,11% rispetto al limite del 15% che porta in zona gialla, quindi ragionevolmente sono dati che per Capodanno ci faranno rimanere in zona bianca a differenza della metà delle regioni italiane che saranno in zona gialla e qualcuna rischia la zona arancione”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dei lavori del Consiglio regionale toscano in svolgimento a Firenze.

