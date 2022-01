LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo tedesco ha deciso di includere Malta nella lista dei Paesi ad alto rischio a causa dell’aumento dei casi di Covid-19. L’annuncio è arrivato dopo che le autorità sanitarie maltesi hanno confermato un aumento del numero di pazienti ricoverati all’ospedale Mater Dei.

122 pazienti sono in cura presso l’Ospedale Mater Dei, di cui 7 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, Malta ha registrato 812 nuovi casi di coronavirus. Nonostante 240 pazienti siano guariti, il numero di casi attivi è di 13.260.

Finora sono state somministrate 1.075.996 dosi di vaccini anti-Covid, incluse 227.648 dosi di richiamo.

La Camera di commercio e l’Associazione dei datori di lavoro hanno invitato le autorità maltesi a fornire supporto ai datori di lavoro per imporre una vaccinazione obbligatoria dei dipendenti.

Mentre la maggior parte degli studenti maltesi sono ancora in vacanza, il nuovo ministro dell’Istruzione Clifton Grima ha affermato che le scuole dovrebbero essere le ultime a chiudere e ha confermato che la maggior parte degli istituti riaprirà il 10 gennaio.

Nel frattempo, l’aumento dei casi di Covid-19 ha portato il governo tedesco a includere Malta nella lista della zona ad alto rischio. Secondo l’agenzia tedesca responsabile per la prevenzione e il controllo delle malattie, Malta, Italia, Canada e San Marino sono stati inclusi nella lista perchè negli ultimi sette giorni hanno segnalato più di 100 casi di infezione ogni 100.000 abitanti. Il provvedimento prevede che quelli che viaggiano da Malta, Italia, Canada e San Marino che non sono completamente vaccinati debbano sottoporsi a una quarantena obbligatoria di dieci giorni, ma possono essere esentati con un test negativo eseguito dopo cinque giorni. Sono esonerati dalla regola dell’autoisolamento coloro che sono in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione.

