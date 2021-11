MILANO (ITALPRESS) – “La buona notizia è che ancora per una settimana siamo in ‘zona biancà”. Lo rende noto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana oggi a margine di un evento a Palazzo Pirelli sul piano regionale sull’edilizia in relazione al Pnrr. “Sono molto soddisfatto”, continua Fontana in merito alla conferma della permanenza della Lombardia in ‘zona biancà, ma, aggiunge, “con particolare attenzione e con la guardia sempre alta, perchè non possiamo distrarci, però questo dimostra che le vaccinazioni sono una importante barriera, e questa è una cosa che bisogna dire fino alla nausea”. Sollecitato a fare previsioni, se Lombardia resterà in ‘zona biancà anche la settimana prossima, Fontana ha risposto: “Penso di sì, sulla base dei numeri che abbiamo oggi, ma il virus è imprevedibile”.

(ITALPRESS).