MILANO (ITALPRESS) – “Da lunedì saremo in ‘zona biancà, ormai i dati sono quelli, voi sapete che per cambiare colore bisogna stare in quella categoria per due settimane e questa settimana si conclude, quindi potremmo essere da lunedì ‘in biancò”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con la stampa oggi a margine della seduta consiliare a Palazzo Pirelli.

