BOLOGNA (ITALPRESS) – Lunedì 17 gennaio, alle ore 13, sarà presentato in videoconferenza stampa il servizio di autotesting che la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto per semplificare la procedura di inizio e chiusura isolamento in caso di positività.

Ad illustrarlo sarà l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffale Donini. Il servizio sarà operativo da mercoledì 19, quando i cittadini emiliano-romagnoli, solo se completamente vaccinati, potranno avviare o chiudere le procedure previste attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, seguendo i semplici passaggi previsti e secondo requisiti e indicazioni di sicurezza.

(ITALPRESS).

