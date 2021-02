Covid e stop spostamenti, si spera in una Pasqua all’aperto

La proroga dello stop agli spostamenti tra regioni al 27 marzo salva, per il momento, la Pasqua di quasi 4 milioni di italiani, secondo una stima di Coldiretti. Se la curva dei contagi lo consentirà, gli italiani saranno liberi, nel primo lungo weekend primaverile, di mettersi in viaggio per andare a trovare parenti, amici o per fare una vacanza.