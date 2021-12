Covid, De Meo (Fi) “Italia modello positivo per l’Europa”

“Il modello italiano è stato anche citato in Europa come positivo ed è per questo che non ci sono assolutamente le condizioni per arrivare ad un obbligo vaccinale”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, a margine della riunione dei ministri Ue della Salute a Bruxelles. alp/mgg/gtr