VENEZIA (ITALPRESS) – Anche le province che di solito fanno

segnare il maggior numero di positivi sono sotto la soglia dei

1000 contagi. Sono 4593 i nuovi positivi registrati in Veneto

nelle ultime 24 ore, con Venezia e Padova in testa, per un totale

di 64405 persone attualmente positive.In diminuzione anche i

ricoveri per Covid nei normali reparti (1899) e quelli in terapia

intensiva, 101.

(ITALPRESS).

