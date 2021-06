ROMA (ITALPRESS) – E’ in corso la distribuzione della Carta Spesa Roma, il contributo economico destinato a singoli e famiglie in condizioni di disagio causato o aggravato dall’emergenza Covid-19. Roma Capitale ha dato il via all’erogazione dei contributi agli oltre 50mila nuclei familiari ad oggi individuati sul territorio cittadino attraverso la relativa procedura di bando finanziata da fondi nazionali e regionali per un importo complessivo di 20 milioni di euro. Sono già state ricaricate le prime 26mila carte, grazie a un accordo tra Roma Capitale, Poste Italiane e i CAF convenzionati che hanno accolto le domande presso i propri sportelli distribuiti sulla città. L’ammontare del contributo, destinato a singoli e famiglie, varia a seconda della composizione del nucleo familiare: da un minimo di 200 euro per la persona singola a un massimo di 600 euro per la famiglia composta da 5 o più persone. I beneficiari stanno ricevendo presso la propria residenza una carta PostePay, su cui viene versato in un’unica soluzione il contributo. La carta prepagata potrà essere utilizzata negli esercizi commerciali per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Una volta utilizzata la somma relativa al contributo economico alla spesa, è prevista la possibilità per i beneficiari di richiedere a Poste Italiane l’abilitazione della carta a ogni tipo di transazione. “Continuiamo, così come abbiamo fatto durante i mesi più difficili dell’emergenza – ha detto il sindaco Virginia Raggi – a sostenere le persone che si trovano in una condizione di fragilità economica a causa del Coronavirus. Durante il lockdown Roma Capitale è stata tra i primi in Italia a partire con l’apertura delle domande e distribuzione dei buoni spesa, per dare una risposta veloce ed efficiente a chi si trovava in una condizione di maggiore criticità. Ora confermiamo il nostro impegno in questo senso, con una procedura innovativa ed efficace. Ringrazio gli uffici capitolini per aver messo a sistema, con il coinvolgimento di Poste Italiane e Caf convenzionati, la distribuzione del contributo”. “Siamo lieti di aver collaborato con Roma Capitale – ha commentato la presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina – per una causa sociale così importante. Poste Italiane continua ad essere al fianco delle istituzioni e con questa iniziativa conferma ancora una volta la sua storica vicinanza alle comunità e l’attenzione alle fasce di popolazione più fragili e più duramente colpite dalla pandemia”. Per l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì: “Abbiamo lavorato per creare un meccanismo efficace per dare una risposta concreta al momento critico che tanti cittadini stanno attraversando. Vogliamo sostenere con i fatti le famiglie che si trovano a vivere nelle difficoltà causate dalla pandemia”, dichiara “Il nostro impegno è stato costante e continuerà ad esserlo, perchè chi vive una maggiore fragilità economica senta il supporto dell’Amministrazione”. Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo info.buonispesa@comune.roma.it.

