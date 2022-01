Covid, Brusaferro: “Necessario invertire la crescita dei ricoveri”

"E' necessario invertire la tendenza alla crescita dei ricoveri per evitare sovraccarichi delle strutture, già oggi molto impegnate. La variante omicron è ormai dominante nel nostro Paese. E' fondamentale continuare a rispettare le misure individuali e di comunità e completare la copertura vaccinale in tutte la fasce di età e il booster nei tempi raccomandati". A dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto il punto sulla diffusione della pandemia in Italia. abr/gtr