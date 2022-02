MILANO (ITALPRESS) – Ad un anno dal conferimento di incarico come coordinatore per la campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, in collegamento dall’Unità di Crisi Vaccinale della Regione Lombardia presso la sede milanese di Areu, ha fatto il punto della situazione sulla vaccinazione per Covid: “Siamo in dirittura finale, la situazione più complicata ce la siamo lasciata alle spalle: quella lombarda è stata una squadra meravigliosa – ha sottolineato – E questo è stato un anno molto importante, iniziato in salita: abbiamo stabilito un metodo di lavoro concentrando le attività di vaccinazione in grandi centri, abbiamo lavorato giorno e notte. La Lombardia così è diventata locomotiva d’Italia, i dati internazionali oggi ci dicono che Lombardia e Italia hanno lavorato meglio di tutti gli altri. Adesso stiamo vaccinando l’Africa – ha concluso Betolaso – sarà una lotta lunga e dura”. Il commissario ha citato anche Sanremo: “a Fiorello dico di fare il bis, la sua ironia è un messaggio importante: bisogna vaccinarsi”.

(ITALPRESS).

