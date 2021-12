LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta sta registrando un aumento giornaliero sia dei casi positivi di coronavirus e sia del numero di pazienti che hanno bisogno di cure ospedaliere a causa della pandemia. Le autorità sanitarie locali hanno confermato che il numero totale dei pazienti in cura presso l’ospedale Mater Dei è aumentato a 42 pazienti, di cui 5 in terapia intensiva. La maggior parte dei pazienti ricoverati in ospedale ha tra i 24-49 anni, fascia di età a cui non è ancora stato somministrato il richiamo. Le autorità sanitarie non escludono che il numero di pazienti che avranno bisogna di cure ospedaliere continuerà ad aumentare nei prossimi giorni.

Anche il numero di nuovi casi ha continuato ad aumentare, con 252 nuovi casi. Questo porta il totale dei casi attivi a 2.190.

La Sovrintendente della Sanità Pubblica, Charmaine Gauci, non ha escluso che il recente aumento dei casi positivi sia dovuto al variante Omicron, sebbene non sia stato ancora confermato il primo caso. Gauci ha aggiunto che anche viaggiare e socializzare durante il periodo festivo sono motivi di preoccupazione e probabilmente stanno causando un aumento dei casi positivi di coronavirus. La pandemia ha finora causato la morte di 471 persone. Intanto, sono state somministrate in totale 1.012.731 dosi di vaccino, incluse 172.357 dosi di richiamo.

