Covid, appello del sindaco di Palermo “Scaricate Immuni”

"La Sicilia e' l'ultima regione d'Italia per numero di ricorso all'applicazione Immuni". In un video pubblicato sul canale Youtube del Comune di Palermo, il sindaco Leoluca Orlando invita a "scaricare l'app Immuni, una garanzia per prevenire il contagio". fsc/com