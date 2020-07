ROMA (ITALPRESS) – L’impegno di Angelini Pharma al fianco delle persone per dare un supporto anche dal punto di vista psicologico continua. Dopo “La grande incertezza”, il podcast promosso da Angelini Pharma per contribuire a comprendere l’impatto del Covid-19 sulla salute mentale, nasce infatti “APdates – Come cambia la mente”, un talk live sui canali social dell’Azienda che vuole riattualizzare gli argomenti trattati nel corso delle sette puntate del podcast, valorizzandoli in un nuovo formato.

Il talk, condotto da Ivan Carozzi, scrittore e autore di programmi TV, in co-conduzione con Daniela Poggio (Global Pharma Communications Head di Angelini Pharma) e Angela Cinicolo (Global Editor and Owned Media Manager di Angelini Pharma), mira ad analizzare come stanno cambiando i nostri comportamenti e quali sono gli effetti di questa Fase 3 sulla salute mentale e sulle vite di tutti noi.

In ogni incontro, per un totale di 7 appuntamenti live da luglio a settembre, i co-conduttori riprenderanno i temi trattati nel podcast “La Grande Incertezza” attraverso il confronto con un ospite scientifico e un ospite appartenente al mondo della cultura. Alla fine di ogni diretta tutti i partecipanti condivideranno un loro pensiero personale sull’esperienza vissuta in questi mesi segnati dalla pandemia.

La prima puntata è dedicata al tema della “Sindrome della capanna”, cioè della riluttanza durante la fase 3 di lockdown ad uscire e il desiderio di restare tra le mura domestiche. A seguire ci chiederemo come cambierà il nostro modo di vivere le vacanze nell’epoca del distanziamento sociale; quali sono gli effetti provocati dalla pandemia, dalle restrizioni della vita sociale e dalla radicale trasformazione della didattica sulla psiche di adolescenti, bambini e insegnanti; com’è cambiata la vita di medici, infermieri e anziani; infine, le donne e il loro contributo nella lotta al virus e nel mondo che verrà.

I talk, grazie all’utilizzo della piattaforma StreamYard, saranno trasmessi in diretta contemporaneamente sui canali Facebook e LinkedIn dell’Azienda. Le puntate saranno poi caricate sul canale YouTube di Angelini Pharma.

Angelini Pharma parteciperà inoltre al Wired Next Fest 2020, l’evento digitale promosso da Wired per raccontare le innovazioni e i trend più rilevanti nell’ambito della salute digitale. Insieme, Wired e Angelini Pharma realizzeranno un’ottava straordinaria diretta moderata da Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia, che sarà trasmessa nel corso del Festival.

(ITALPRESS).