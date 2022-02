Covid, all’interno dell’aeroporto di Palermo un punto per vaccinarsi

Un hub temporaneo per la vaccinazione anticovid all'interno dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Grazie all'iniziativa del commissario per l’emergenza covid e della Gesap, la società di gestione dello scalo, sarà possibile adesso vaccinarsi nell’area check-in C dell'aeroporto palermitano. mra/pc/abr/gtr