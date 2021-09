Covid, a Palermo open day “Vaccinati, mamma!”

Open day "Vaccinati, mamma!" dell'Asp di Palermo. Si tiene alla Fiera del Mediterraneo, con il padiglione 20A dedicato per tutto il giorno, fino alle 19:00 del 13 settembre, alle mamme in allattamento e alle future mamme, in gravidanza. vbo/gtr/com