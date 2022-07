LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo le statistiche ufficiali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Malta ha attualmente il più alto tasso di mortalità per COVID-19 nell’UE con un tasso di mortalità di 36,8 morti per milione di persone.

Dall’inizio della pandemia, l’aumento dei decessi è stato per lo più confermato a due settimane dall’aumento dei casi positivi nella comunità. Il numero totale dei decessi legati alla pandemia a Malta è 778. Le statistiche dell’ECDC mostrano anche che Malta ha un tasso positivo del 40,6%, che è uno dei più alti in Europa. Il tasso di positività è in crescita da settimane, con il numero totale di casi attivi che si attesta a 5.228.

All’inizio di questo mese, il numero di nuovi casi positivi confermati è aumentato notevolmente. Tuttavia, a partire da questa settimana, il numero giornaliero di nuovi casi è sceso al di sotto di 200 nuovi casi.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

