ROMA (ITALPRESS) – Sfiorati i 100 mila casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono 98.020, il numero più alto mai registrato nel Paese dall’inizio della pandemia. Più di un milione i tamponi processati, per la precisione 1.029.429 con un tasso di positività che sale al 9,52%. I morti sono 136, in calo rispetto ai 202 registrati nelle 24 ore precedenti.

Incremento record degli attualmente positivi, 76.009 in più e che porta ad un numero complessivo di 674.865. Per quanto riguarda gli ospedali, nei reparti ordinari si evidenzia una crescita, dai 10.089 delle 24 ore precedenti ai 10.578 di oggi. Salgono anche i numeri nelle terapie intensive, sono 1.185 i degenti ricoverati (+59) con 126 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 663.102 persone. La Lombardia anche oggi risulta prima regione per numero di contagi (32.696), seguita da Campania (9.802) e Piemonte (9.671).

(ITALPRESS).