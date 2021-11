ROMA (ITALPRESS) – Nuovo balzo dei contagi in Italia. Dalla lettura dei dati del tradizionale bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 7.698, in crescita rispetto ai 5.144 registrati nelle 24 ore precedenti. A crescere significativamente sono i decessi, 74. I guariti sono 5.220, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 2.521 a 123.396.

Sono 684.710 i tamponi processati, dato che determina un tasso di positività pari all’1,12%. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sono 3.970 (+162), mentre in terapia intensiva i pazienti sono 481 (+6) con 41 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 110.945 persone. Per quanto riguarda le regioni, quella dove si registra un incremento maggiore è la Lombardia (1.409), seguita da Veneto (1.278), e Lazio (827).

(ITALPRESS).