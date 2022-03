ROMA (ITALPRESS) – Triplicano i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Dai 22.083 ai 60.191 con 531.194 tamponi processati determinando un tasso di positività pari all’11,3%. I decessi sono 184 (+54). I guariti sono 57.408. E intanto torna a crescere il numero degli attualmente positivi, di 3.161, a quota 1.011.521.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, si conferma il calo, con 8.776 pazienti ricoverati (il 7 marzo se ne contavano 8.989); i degenti in terapia intensiva sono 592 (-18) con 50 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.002.153 persone. Sul fronte delle regioni, la Sicilia oggi risulta essere la regione con il numero maggiore di positivi (7.049), seguita da Lombardia (6.497) e Lazio (6.214).

(ITALPRESS).

