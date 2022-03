TORINO (ITALPRESS) – Sono sei i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, il totale diventa quindi 13.147. Sono invece 2.575 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 7,6% di 33.784 tamponi eseguiti, di cui 30.261 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 1.019.054. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 583 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 46.601. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.155.370(+ 33.784 rispetto a ieri).

(ITALPRESS).

