ROMA (ITALPRESS) – “L’hub ha aperto il 14 maggio, in una prima fase abbiamo somministrato Astazeneca, e poi siamo passati a Pfizer. Ad oggi abbiamo vaccinato 23 mila persone e abbiamo prenotazioni fino a 50 mila. Siamo molto orgogliosi di questo hub messo a disposizione da Acea per Roma e per il Lazio e di come sta andando”. Lo ha detto il direttore operativo del Gruppo Acea, Giovanni Papaleo, a margine della visita del commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, all’hub vaccinale di Acea.

“Sulla campagna vaccinale stiamo raggiungendo risultati molto importanti: oggi nel Lazio siamo al 44% dei vaccinati con seconda dose”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, mentre Figliuolo ha sottolineato: “I numeri del Lazio sono strepitosi: oggi oltre il 92% degli over 80 è in sicurezza”.

(ITALPRESS).