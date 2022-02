ROMA (ITALPRESS) – Si dimezzano, come accade spesso di lunedì, il numero dei nuovi positivi al Covid. I nuovi contagiati, rilevati dal Ministero della Salute, sono 17.981, praticamente la metà rispetto ai casi resi noti nel bollettino diramati il 27 febbraio, 30.629, a fronte però di un numero decisamente inferiore di tamponi effettuati, 198.513 e che comunque lascia quasi invariato il tasso di positività al 9%. I morti sono 207 (+63).

Si conferma il costante calo del numero degli attualmente positivi (-22.334), attestandosi su un numero complessivo di 1.099.934. I guariti sono 40.415. Lieve calo dei ricoverati in ospedale, dove i degenti ospitati sono 10.851 (-17), 714 (-19) si trovano invece in terapia intensiva con 39 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 1.088.369.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com