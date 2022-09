MILANO (ITALPRESS) – “Visto quello che può succedere è ovvio che bisogna impegnarsi. Noi siamo qui anche perchè abbiamo paura di quello che può succedere all’Italia. Io ho davvero paura. Sono preoccupato per il destino dell’economia italiana. L’ultima volta che erano al governo ce la ricordiamo ancora oggi”. Lo ha detto Carlo Cottarelli, economista candidato del Pd in Lombardia, intervenendo ad un dibattito con il sindaco Beppe Sala

alla Festa dell’Unità di Milano.

“Il 2011 è frutto del governo Berlusconi, tra il 2001 e il 2006 – ha ricordato -. In quel periodo sono stati creati i presupposti per esporre l’Italia al peggior attacco speculativo dopo quello della Grecia. Hanno buttato via il tesoretto lasciato dai governi di centrosinistra. Tremonti e Berlusconi hanno portato l’avanzo primario dal 3%allo 0, il debito non è sceso e quando è arrivato il 2008 noi eravamo con un debito pubblico alto e i conti in rosso. Io temo che questo succeda di nuovo”.

Inoltre, con un eventuale governo di centrodestra “ho paura che non si tengano buoni rapporti dall’Europa. Negli ultimi tre anni siamo andati avanti con i soldi dell’Europa, e adesso abbiamo un piano” come il Pnrr “che deve essere realizzato. Non è un caso che il principale partito di centrodestra, Fratelli d’Italia, non abbia votato quel piano. Mi sembra una cosa pericolosa”, ha sottolineato Carlo Cottarelli.

