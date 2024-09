Costacurta “I giovani ci sono e credo in Spalletti, sono ottimista”

LOS ANGELES (ITALPRESS) - "In Italia i giovani interessanti ci sono, ma serve anche un pò di coraggio. Credo che Spalletti, nonostante il pessimo Europeo, sia l'allenatore giusto. Sono molto ottimista per il futuro del nostro calcio, perchè vedo che nelle nazionali giovanili ci sono tanti ragazzi interessanti". Così, in un'intervista all'Italpress a Los Angeles, l'ex difensore della Nazionale, Alessandro Costacurta, sul momento del calcio italiano. col/ari/gtr