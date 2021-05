Costa: “Aprire parzialmente gli stadi per l’ultima giornata di campionato”

Costa: “Aprire parzialmente gli stadi per l’ultima giornata di campionato”

“È possibile aprire gli stadi per una bassa percentuale di capienza per l’ultima giornata di campionato, sarebbe un segnale imporante anche per l’ordine pubblico”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. sfe/gtr