ROMA (ITALPRESS) – “In accoglimento della richiesta del Procuratore generale dichiaro aperto l’anno giudiziario della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio per il 2022”. E’ il presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio, Tommaso Miele, ad aprire con la formula di rito il nuovo anno giudiziario dopo aver ascoltato tutte le relazioni. Il 2021, come ricordato dal presidente, “si è caratterizzato per l’approvazione e l’entrata in vigore di disposizioni legislative volte a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività requirenti ed istruttorie, dei processi e delle adunanze, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica”. L’anno uscente ha visto, infatti, più volte prorogati i termini delle disposizioni legislative relative alle modalità di svolgimento dei processi e delle adunanze, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Un’eccessiva proliferazione normativa accompagnata da una “non eccellente qualità della regolazione” che desta non poca preoccupazione nei magistrati della Corte che evidenziano come ciò arrechi “un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell’ordinamento comportando un aumento delle dimensioni e una maggiore complessità dei testi normativi”.

Accanto alla riduzione delle norme c’è la preoccupazione per la lunghezza dei procedimenti che “diventa un anticipo di pena, anche se l’imputato, o il convenuto nel caso del nostro giudizio, non è ancora stato condannato” e l’attenzione da rivolgere alla gestione dei fondi del PNRR, per i quali “occorre una pubblica amministrazione rinnovata, efficiente e al passo con i tempi, caratterizzata da digitalizzazione ed innovazione”, ricorda Miele auspicando un “radicale processo di rinnovamento della pubblica amministrazione” cui “la Corte dei conti non può restare indifferente, e non può restare fuori da esso. Per essere al passo con i tempi, per fare la sua parte ed avere un ruolo da protagonista nell’ambito di questo processo e per rispondere veramente alle esigenze del Paese, la Corte dei Conti deve seguire un percorso di rinnovamento parallelo”. La speranza è che gli amministratori e i dipendenti pubblici non guardino “alla Corte dei Conti, nelle sue diverse funzioni, con timore o con diffidenza” ma come “la migliore e più sicura alleata per realizzare e garantire quei diritti alla legalità, al buon andamento, all’imparzialità dell’azione amministrativa, e alla corretta gestione delle risorse pubbliche che la nostra Carta Costituzionale ha voluto garantire ed assicurare a tutti i cittadini”, ricorda Miele. E’ il Procuratore regionale della Corte dei Conti, Pio Silvestri, a mettere l’accento sui dati ricordando le due sentenze di condanna al risarcimento di somme in favore del Comune di Roma quella su ‘Mondo di mezzo – Mafia capitalè (n. 337/2021) e quella (n.346/2021) sulle tariffe di finanziamento relativo alla gestione del Punto Verde qualità ‘Madonnettà che hanno previsto un risarcimento da 2 milioni di euro. Attenzione anche sulla questione della linea C della metropolitana che “dopo un complesso iter giudiziario, e i ritardi connessi all’emergenza pandemica, è tornata all’esame della Sezione giurisdizionale del Lazio che nel corso dell’anno si pronuncerà sul giudizio di responsabilità intentato a carico di numerosi funzionari pubblici con un danno stimato pari ad 221.496.718,98″ ma anche alla truffa ai danni della RAI/Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i gettoni d’oro mai coniati e mai consegnati che ha prodotto un danno ‘di 733.159 euro”

La nuova ‘sfidà sarà quella per l’utilizzo le ingenti risorse del Pnrr per cui – ricorda Silvestri – “i primi finanziamenti sono arrivati con i provvedimenti emergenziali emanati per il contrasto alla pandemia mentre oggi la sfida è quella di utilizzare al meglio le ingenti risorse messe a disposizione del piano Next Generation EU dopo che nel corso del 2021 sono state a compimento alcune delle riforme della pubblica amministrazione propedeutiche all’accesso ai fondi”. Rimane quindi essenziale per il futuro del Paese “che alla condivisibile esigenza di semplificazione delle procedure di spesa necessarie a portare a compimento i progetti al programma Next Generation EU”, ha aggiunto.

In tema di contributi pubblici “spiccano le diverse citazioni che hanno riguardato la truffa ai danni del gestore elettrico in relazione ai cd ‘certificati bianchì che sono i contributi erogati dal GSE, sotto forma di titoli negoziabili, per la realizzazione di impianti di efficientamento energetico” che, secondo il Procuratore regionale della Corte dei Conti, “hanno provocato un danno stimabile in circa otto milioni di euro, per la mancata restituzione delle contribuzioni” e “si sono perpetrate attraverso false fatturazioni e rendicontazioni artefatte che, grazie alla collaborazione con lo stesso GSE, è stato possibile ricostruire nella individuazione delle responsabilità da portare all’esame del giudice”

C’è spazio anche per la pandemia e la guerra nelle varie relazioni. Alla popolazione ucraina il Presidente Miele rivolge, nel suo discorso, un pensiero e “l’auspicio che presto cessare il rumore delle bombe e dei missili possa, il rumore della guerra e tornare possa ad affermarsi il silenzio della pace”, ricordando, con visibile commozione, “fra tante immagini che ho visto nei giorni scorsi su guerra atroce ed assolutamente inspiegabile ho visto un padre ucraino che salutava la sua bambina senza sapere se l’avrebbe mai più rivista. Nel salutarla le ha detto: ‘Ricordati di studiare. E ricordati di mè”. Il rappresentante dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, Pier Giorgio Della Ventura, affida invece in conclusione del suo intervento il suo auspicio per l’attività della Corte alle parole di Martin Luther King. “No, non siamo ancora soddisfatti e non lo saremo finchè la giustizia non scorrerà come l’acqua e il diritto come un fiume possente”.

(ITALPRESS)

