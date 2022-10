Corte Conti Ue, aumentano gli errori nella spesa

Per la Corte dei conti europea, gli errori nelle spese finanziate dal bilancio dell’Unione sono aumentati. La relazione annuale pubblicata dai magistrati contabili sottolinea come i bilanci comunitari per l’esercizio finanziario 2021 forniscano un’immagine fedele e veritiera della situazione finanziaria e che le entrate possono essere ritenute prive di errore, ma vi sono ancora troppe discordanze nei pagamenti. fsc/gsl