ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso oggi il Corso dedicato alle 20 alte dirigenti della polizia femminile saudita in tema di leadership femminile nelle Forze di polizia italiane, avviato lo scorso lunedì 20 e che ha visto l’alternarsi di Funzionarie e Ufficiali delle forze di polizia e delle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Pubblica Sicurezza, “in un fruttuoso e cordiale confronto con le colleghe saudite”, si legge in una nota.

Nella cornice della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia, il direttore dell’Ufficio Coordinamento delle Forze di polizia, Annunziato Vardè, il direttore della Scuola, Maurizio VALLONE e il direttore del Servizio Relazioni Internazionali del Coordinamento, che ha curato l’intero evento, hanno consegnato gli attestati di partecipazione alle colleghe saudite.

La circostanza ha offerto l’occasione per sottolineare nuovamente, da ambo le parti, “lo straordinario significato del corso nel quadro delle relazioni con l’Arabia Saudita, aprendo la strada a conoscenze più approfondite tra i due sistemi di law enforcement, nell’ottica di un concreto rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza, oltre che di piena consapevolezza del ruolo delle donne in tutti i settori operativi e di direzione strategica”. Negli scorsi giorni la delegazione ha anche avuto modo di effettuare una visita della Sala Operativa della Questura di Roma, dove è stata accolta dal Questore della Capitale, Roberto Massucci.

